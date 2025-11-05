Santo Domingo.- Los Tigres de Licey continúan en un mal momento, que los ha llevado a sufrir cinco derrotas al hilo en el torneo de béisbol profesional dominicano.

La tropa azul tiene marca de cuatro triunfos y seis derrotas, y se ubica en la cuarta posición, a cuatro juegos y medio del primer puesto, que ocupan las Águilas Cibaeñas, con 8 y 1.

Uno de los problemas de los felinos radica en no haber jugado bien en su sede del estadio Quisqueya Juan Marichal, ya que acumulan marca negativa de una victoria y cuatro derrotas.

El mal desempeño defensivo afecta al equipo del Licey con 14 errores en diez partidos

Pero la mala defensa también ha jugado un papel negativo en la tropa capitalina, ya que ha cometido 14 errores en diez partidos.

Su bateo colectivo (.260) no ha estado tal mal, pero los batazos han sido escasos con corredores en posición de anotar. Su efectividad colectiva es de 3.86.

Licey ha sido el conjunto más competitivo de la pelota local en las últimas temporadas, en las que ha conquistado dos campeonatos seguidos, y avanzado en tres ocasiones al hilo a la serie final.