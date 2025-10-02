SANTO DOMINGO.- El comunicador Luinny Corporán presentó oficialmente su primer reality show “La Mansión de Luinny”, una producción que definió como un movimiento sin precedentes en la industria del entretenimiento dominicano, al tiempo que agradeció a su equipo de trabajo y puso en manos de Dios el futuro del proyecto.

Un proyecto con más de 500 profesionales



Corporán destacó que detrás de la iniciativa participan más de 500 profesionales, entre productores, creativos, ingenieros, técnicos, constructores y marcas aliadas. “Todo inicia desde el corazón de mis técnicos, jóvenes que día a día dan el 100% en sus áreas para lograr la excelencia; aquí somos familia”, expresó al agradecer a cada colaborador por su compromiso.

El comunicador subrayó que la propuesta busca trascender fronteras, proyectándose hacia escenarios latinoamericanos e internacionales, con la participación de talentos de toda la región.

Fe como pilar del proyecto



Asimismo, reiteró que todo el proceso está guiado por su fe: “Ante todo, ponemos a Dios en primer lugar, agradeciendo que sea Él quien guía cada paso y abre las puertas que nadie puede cerrar”, manifestó.

Gratitud a las marcas y al país



Corporán agradeció también a la República Dominicana y a las marcas que respaldan la iniciativa, asegurando que el proyecto no se limita a un reality show, sino que busca posicionar al país en la mira de Latinoamérica y del mundo.

“Hoy queda demostrado que cuando trabajas por el camino correcto, sin jugar sucio, sin bloquear ni cerrar puertas, Dios abre caminos que nadie puede detener”, agregó.