Santo Domingo.– El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán anunció el estreno de su nuevo reality show “La Mansión de Luinny”, cuya primera temporada iniciará el 30 de octubre.

El proyecto, concebido para plataformas digitales con proyección internacional, reunirá a talentos de toda Latinoamérica en una competencia que mezclará convivencia, espectáculo y lujo.

Un formato con sello latino y visión global

Corporán explicó que el reality busca “romper fronteras” y ofrecer al público una experiencia distinta, con la participación de más de 500 profesionales entre productores, creativos, técnicos y marcas aliadas.

El programa combinará entretenimiento, emoción y diversidad cultural en un escenario diseñado para destacar el talento de los participantes.

“Queremos que el público no solo vea un reality, sino una experiencia”, expresó el creador durante la presentación.

“Será un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”, acotó.

Talentos confirmados

Entre los primeros participantes confirmados figuran Andreína Bravo, cantante ecuatoriana y figura de realities, presentada como “la representante de Ecuador que llega a elevar la clase, la belleza y el poder femenino”; Yina Calderón, influencer y personalidad mediática de Colombia; y Axel, primer talento dominicano confirmado para esta temporada.

Estreno y expectativas

La producción ya está en marcha y la primera entrega se espera para este año. El público podrá seguir los avances y dinámicas del programa, incluyendo los retos, alianzas y eliminaciones que marcarán el ritmo de la competencia, a través de los canales digitales de Corporán y las plataformas asociadas.

Con “La Mansión de Luinny”, el comunicador apuesta por redefinir el formato de telerrealidad en República Dominicana, fusionando competencia, espectáculo y proyección internacional en una propuesta moderna que busca conectar a toda la región bajo un mismo escenario de talento y entretenimiento.