La modelo dominicana Amelia Vega escribió el miércoles un emotivo mensaje en el que felicita a su esposo, el baloncestista dominicano Al Horford, por su ingreso al equipo Golden State Warriors de la NBA.

La Miss Universo 2003 expresó su emoción ante la nueva etapa en sus vidas mediante una publicación con la foto de bienvenida al exjugador de los Boston Celtics a su nuevo equipo con sede en San Francisco, California.

“Hoy marca un nuevo capítulo en nuestras vidas. De la mano de Dios y de la tuya voy hasta el fin del mundo. Emocionada de emprender este viaje con nuevas ilusiones y nuevos retos junto a ti. ¡Felicidades, mi amor!”, dijo Vega en sus redes sociales.

La pareja con 14 años de casados actualmente reside en Boston y se encuentran en la dulce espera de su sexto hijo.

Anteriormente se han establecido en varios estados de los Estados Unidos, tales como Atlanta, Filadelfia y Oklahoma, debido a los cambios de equipos de Horford.

De Boston Celtics a Golden State Warriors

Al Horford se sumó a los Boston Celtics en julio de 2016 como agente libre desde Atlanta Hawks y jugó hasta 2019.

Luego regresó en junio de 2021 tras un cambio desde Oklahoma City Thunder, y se mantuvo hasta el final de la temporada 2024-2025, cuando firmó con los Golden State Warriors.