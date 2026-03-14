Jóvenes estudiantes posan en compañía del presidente Luis Abinader en el encuentro. / Fuente externa

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader realizó este sábado un encuentro conversatorio con más de 350 jóvenes estudiantes de liceos públicos y colegios privados del municipio Santo Domingo Este.

Escuchó de primera mano las inquietudes de los estudiantes en materia de tecnología, empleo joven, sostenibilidad ambiental y acceso a la educación superior.

Resaltó los programas para ampliar oportunidades a los jóvenes, como los planes de aprendizaje en empresas y las becas «Tu Futuro».

La iniciativa buscó estrechar los vínculos entre el Poder Ejecutivo y la nueva generación, permitiendo un intercambio directo de ideas sobre los retos y oportunidades de la juventud dominicana.

Abinader destacó que su gestión prioriza políticas públicas que conviertan el talento de los jóvenes en el motor del desarrollo nacional.

En el encuentro, el mandatario destacó que su Gobierno ha impulsado la construcción de más de 140 techados en centros educativos a nivel nacional desde el inicio de su mandato, y aseguró que continuarán ampliando estos espacios. También informó que se trabaja en mejorar los laboratorios, instalar pantallas digitales y fortalecer la seguridad escolar.

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Señaló además que el Gobierno realiza una importante inversión en el saneamiento de cañadas que desembocan en el río Ozama, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar el entorno de las comunidades y las escuelas cercanas al afluente.

Abinader reafirmó su compromiso con una educación inclusiva, la capacitación docente y la enseñanza bilingüe, al tiempo que exhortó a los estudiantes a prepararse y seguir adelante pese a las dificultades.

El encuentro fue realizado en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Ozama, espacio que sirvió como punto de convergencia para estudiantes de diversas zonas del municipio.

En este escenario, los jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y presentar proyectos comunitarios, recibiendo respuestas directas del presidente y su equipo de trabajo.

En el encuentro intervinieron con preguntas los estudiantes Meraris Santana Matos, del Centro Eugenio María de Hostos; Wilenny Cristal Gómez Peña, del Centro Educativo Matías Ramón Mella; del Instituto Politécnico María de la Altagracia, Angela W. Roldan Margaria y Emely Noemi Rodriguez Lervaze, del Colegio «Phul. Miguel Dadus».

Laureana de la Paz Méndez, del Politécnico Félix María Ruiz; Madeleine Avril Acosta Mena, del Instituto Politécnico Fabio Amable Mota; Ander Almonte, del Centro Educativo Las Américas; y Zoe Yiret Díaz González, del Colegio Virgen de la Altagracia.

El evento contó con la presencia de autoridades locales y del sector educativo, quienes resaltaron la importancia de estos espacios de diálogo para fortalecer los valores democráticos y el sentido de pertenencia en los bachilleres que están próximos a iniciar su formación universitaria.

Política social

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la duodécima graduación del programa Oportunidad 14-24, correspondiente al grupo julio–diciembre de 2025, integrado por jóvenes pertenecientes a 59 centros ubicados en las regionales Metropolitana, Oriental, Valdesia y Este, con cobertura en 10 provincias y el Distrito Nacional.

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