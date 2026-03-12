Abinader crea comisión para conmemorar centenario del natalicio de Minerva Mirabal

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 117-26, mediante el cual se crea la Comisión para la Conmemoración del Centenario del Natalicio de Minerva Mirabal, con el objetivo de preparar, organizar y coordinar los actos y actividades destinados a resaltar su figura en las facetas política e intelectual, así como honrar su vida y legado histórico.

La iniciativa busca reconocer a Minerva Mirabal como símbolo de la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana, además de destacar su papel como figura emblemática de la resistencia contra la tiranía y defensora de los derechos humanos.

Según el decreto, diversas instituciones públicas deberán desarrollar programas, actividades educativas, culturales y cívicas orientadas a difundir el pensamiento, la valentía y el compromiso social de Mirabal, con el propósito de fortalecer la identidad democrática y la conciencia histórica de las presentes y futuras generaciones.

Entre las entidades involucradas en la organización de estas actividades figuran el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Banco de Reservas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Fundación Hermanas Mirabal, entre otras instituciones.

Símbolo de la lucha contra la violencia

Minerva Mirabal, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, es considerada un símbolo de la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y de la defensa de los derechos humanos en el país.

En memoria de las hermanas Mirabal, cada 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido en 1981 durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.