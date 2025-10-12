Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader regresa este domingo de su viaje a México a donde partió el pasado viernes para cumplir compromisos de carácter familiar.

A su regreso al país el mandatario encabezará un acto de inauguración y entrega de nuevos apartamentos en el proyecto Ciudad Real Ecológica, en Santo Domingo Este.

Ese acto está programado para las 4:00 de la tarde. La salida del mandatario fue informado el pasado viernes y es el primer viaje al exterior después de estar en la Asamblea general de las naciones Unidas.

El jefe del Estado partió acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas.

La salida y el regreso de Abinader fue informado por la Dirección de Prensa de la Presidencia que dirige el periodista Alberto Caminero.