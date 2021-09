Luis Fonsi, el padre más “chévere” por estar en espectáculo Disney

Orlando (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi dijo este jueves que su participación en el nuevo espectáculo visual del parque temático de Walt Disney World EPCOT lo convirtió a ojos de sus hijos en el padre más “chévere” (“cool») del mundo.

El cantante de “Despacito” y la cantante Joy Huerta, vocalista del dúo mexicano Jesse & Joy, representan las voces en español del nuevo espectáculo “Harmonious”, que se estrenará este viernes en EPCOT como parte de las celebraciones del 50 cumpleaños de Walt Disney World, el complejo de parques temáticos más grande del mundo.

Fonsi dijo que este miércoles pudo ver por primera vez el espectáculo y lo hizo con su familia, algo muy especial para él porque para sus hijos, Mikaela y Rocco, el que su padre participe en este gran espectáculo de luces y sonido de Disney lo convierten en alguien más especial si cabe.

“Harmonious”, de 20 minutos de duración, se sirve de 15 conocidas canciones de películas Disney para mandar un mensaje de unidad y para ello cuenta con 240 artistas de todo el mundo y 13 idiomas.

Para el cantante puertorriqueño, se trata de un “orgullo y una gran y hermosa responsabilidad” el representar al idioma español, y con su interpretación de “Recuérdame”, de la película “Coco” (2017), espera que los miles de personas que verán durante años este espectáculo nocturno quieran acercarse a la cultura latina.

Fonsi, que ultima el lanzamiento en las próximas semanas de una nueva canción y un futuro disco, definió “Harmonious” como un “recorrido fantástico” por las diferentes culturas del mundo que se reflejan en las películas y la música de Disney.

En este espectáculo, que se estrenará oficialmente este viernes como parte de “La celebración más mágica del mundo”, en honor a los 50 años de Walt Disney World Resort, incluye canciones de las películas “Moana”, “El Rey León”, “The Princess and the Frog”, “Mulan”, “El jorobado de Notre Dame” y la citada “Coco”, entre otras.

Además de Fonsy y Joy Huerta, de la que el puertorriqueño dijo que era perfecta para acompañarlo por ser mexicana, su talento y la textura de su voz, aparecen músicos como Danny Gokey, los artistas del gospel Karen Clark Sheard y Kierra Sheard, el francés Damien Sarguey la violinista Mairéad Nesbitt, entre otros.

La música se reproduce en medio de fuentes y luces en movimiento coreografiadas, láseres, fuegos artificiales y otros elementos pirotécnicos que estallan espectacularmente por encima y alrededor del lago de EPCOT.

Pero Fonsi espera que su relación con Disney no se quede en este espectáculo y adelantó que le encantaría no solo interpretar una canción en una de sus películas, sino además encarnar alguno de sus personajes y que inició negociaciones para intentar formar parte de un “proyecto muy bonito”, del que no dio más detalles.