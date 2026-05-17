Luis José Germán presenta su primer unipersonal 

Santo Domingo .- El actor dominicano Luis José Germán presentará el próximo 22 de mayo en Escenario 360 su primer unipersonal, “Todas las Cosas Maravillosas”, una propuesta teatral que aborda la depresión, los vínculos familiares y la esperanza desde una mirada íntima y emocional.

La obra, adaptación del reconocido texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan, será llevada a escena bajo la producción de la Compañía de Teatro Niní Germán y tendrá un formato interactivo que convierte al público en parte esencial de la historia.

Conocido por producciones teatrales como Toc Toc y Votemos, Germán asumirá por primera vez el reto de un monólogo, en una puesta donde la conexión emocional con los espectadores será el eje principal.

“Respeto mucho los monólogos. Estar solo en escena es más retador porque todo depende de mí y de los recursos que acompañan la producción. Pero el texto lo es todo”, expresó el actor.

El intérprete explicó que la obra despertó recuerdos personales relacionados con la pérdida de su madre y con las huellas emocionales que dejan las experiencias familiares.

Uno de los elementos más distintivos de “Todas las Cosas Maravillosas” es la eliminación de la llamada cuarta pared, permitiendo que el público participe activamente del relato y convierta cada función en una experiencia diferente.

La propuesta utiliza el humor y la sensibilidad para hablar sobre salud mental, duelo y esperanza, reafirmando el poder del teatro como herramienta para conectar con las emociones humanas.

“Es un texto que termina con esperanza y reafirma la necesidad de crear empatía”, sostuvo Germán.

Con esta puesta en escena, el teatro dominicano vuelve a abrir espacio a conversaciones sobre salud emocional y bienestar psicológico a través del arte y la cercanía con el público.