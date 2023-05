Luisito asegura que El Dotolcito planeó atraco donde murió Joshua

Santo Domingo.-Uno de los implicados en el atraco donde resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández Decena de 16 años, y que se encuentra prófugo, aseguró este jueves que fue Wesley Vicent Carmona conocido como El Dotolcito, quien organizó todo.

Sin embargo, el implicado solo conocido como Luis (Luisito), aclaró que la muerte del joven no provino de sus armas, ya que según dijo en un video que circula en las redes sociales, tras el atraco se armó una balacera y ellos solo hicieron dos disparos al aire, que fue un seguridad del lugar donde se realizaba un «privity» (fiesta exclusiva), quien hizo los otros disparos.

Aseguró que está dispuesto a entregarse a las autoridades, pero puso como condición que se revisen bien todas las cámaras de seguridad donde se vea completo todo episodio.

También te puede interesar: Verán mañana coerción al Dotolcito por muerte de Joshua

“Solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá de donde se hizo lo hecho, porque dicen que uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito. Nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparán, el dueño del negocio donde estaba el privity, entonces nosotros al montarnos en el carro tiramos dos tiros para arriba, nosotros no les tiramos tiro a gente en ningún momento, porque nadie anda en esa loquera dizque de estar matando gente por un celular ni nada de eso”, aseguró Luisito.

Dijo que fue el hijo del reconocido youtuber Vicente Carmona mejor conocido como Dotol Nastra, quien los llamó y entró las armas al lugar.

“Fue el hijo del Dotol quien nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró al taxi, agarró las dos pistolas, se las enganchó y las entró para adentro, como el dueño del privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal sin revisarlo y sin nada, a nosotros por igual, nosotros cruzamos asimismo normal”, sostuvo.

“Porque el Dotolcito fue quien llamó a uno como casi a las de la mañana. Qué lo qué, denle pa´ca hay un privity, hay par de gente, vengan Qué lo qué, aquí hay par de peso, vengan pa’ que se busquen”, aseguró.

Igualmente dijo que el taxista está también involucrado y sabía de la “vuelta” y los esperó normal, y no es como dice de que estaba haciendo Indriver.

Reiteró que está impuesto a atracar, pero no andan matando gente ni disparando a sus víctimas.

“Yo he atracado saco (mucha) de gente normal, pero yo no tengo esa conciencia dizque de estar haciéndole daño a gente dizque dándole un tiro ni nada de eso…. Las consecuencias son demasiado grande, las consecuencias de tú matar una gente”, aseguró Luisito.

Le dijo al Dotol Nastra que no crea que tiene un ángel por hijo, que el Dotolcito es el mismo diablo.

“El hijo tuyo está involucrado en esa vuelta, el hijo tuyo es el santero, el santero el hijo tuyo eh, y tú crees que tú tienes un ángel en el cielo, mentira, tú tienes al mismo diablo, tú parece que no le das na’. Si tú estuvieras dándole de to’, él no estuviera tirando gente pa’ lante. El hijo tuyo lo que vende la gene eh”, sostuvo.

El hecho pasó la madrugada del 16 de abril de este año en la avenida Lope de Vega en la capital.

Ministerio Público acusa a El Dotolcito de ser el autor principal del hecho, por lo que el está pidiendo 12 meses de prisión preventiva en su contra.

La audiencia está fijada para este viernes en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde también se pedirá prisión preventiva contra el tercer implicado Alison de Jesús Pérez, mejor conocido como “Chiquito”.