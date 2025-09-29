Deportes Baloncesto

Luka Doncic destaca la importancia de la pretemporada con los Lakers

LOS ÁNGELES.– El esloveno Luka Doncic, estrella de los Los Ángeles Lakers, reconoció que llegar a la franquicia a mitad de temporada el año pasado fue “complicado”, y destacó que la pretemporada 2025 será clave para fortalecer la química del equipo.

En el día de medios de la NBA organizado por los Lakers, Doncic explicó: “No tuvimos mucho tiempo la temporada pasada, y por eso la pretemporada es importante, para conocer a todos, ver qué le gusta a la gente. Tendremos muchos entrenamientos y estoy ilusionado”.

El base estrella aseguró sentirse preparado y motivado para la nueva campaña que arranca el 21 de octubre. “Cuando llegas a la nueva franquicia a mitad de temporada es complicado, pero la pretemporada ayudará mucho. Me siento muy bien y tengo muchas ganas de empezar”, afirmó.

Además, destacó las incorporaciones recientes del equipo, entre ellas Deandre Ayton y Marcus Smart. “Añadimos buenas piezas, estoy ilusionado. Estoy contento por tener a compañeros que fueron rivales duros para mí en el pasado”, dijo.

Con Doncic al mando, los Lakers esperan aprovechar la pretemporada para ajustar su estrategia y consolidar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada.

