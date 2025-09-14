Luka Doncic sienta bases en Los Ángeles

Luka Doncic (77) de Los Angeles Lakers dribla durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los New Orleans Pelicans el martes 4 de marzo de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong)

Tyler Lauletta

Sport Illustrated



Si la reciente extensión de tres años del contrato de Luka Doncic con los Lakers no te convenció de que la estrella tiene intenciones de quedarse en Los Ángeles por algún tiempo, su más reciente compra de bienes raíces podría hacerlo.

Según varios informes del viernes, Doncic compró la antigua casa de la estrella del tenis Maria Sharapova en Manhattan Beach por una suma de 25 millones de dólares.

La casa tiene muchas características de lujo, entre ellas una bolera de dos carriles en el sótano. Después de que Doncic fuera traspasado de los Mavericks a principios de este año, el ex tirador de Dallas Chandler Parsons dijo en su podcast que Doncic acababa de cerrar la compra de una casa de 15 millones de dólares en Dallas, un acuerdo inmobiliario que obviamente se complicó instantáneamente por su próxima mudanza.

Dada la inversión que Doncic está haciendo en esta nueva propiedad, parece que no tiene planes de abandonar Los Ángeles en un futuro próximo.