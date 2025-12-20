Foz de Iguazú. Brasil. -Los presidentes de los países del Mercosur abrieron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú su cumbre semestral, en la que tendrán que definir una nueva estrategia ante el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Además del presidente anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Lula, que le entregó la Presidencia temporal del Mercosur a Peña, anticipó que le comunicaría a sus homólogos la petición hecha por las autoridades europeas para que el Mercosur tenga un poco más de paciencia.

El Consejo Europeo anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo, prevista para ayer sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay.

Pese a que el propio Lula había advertido que el Mercosur abandonaría el acuerdo si no era firmado el sábado, en la reunión previa de ministros de Exteriores, el viernes, los cancilleres admitieron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, pero dijeron estar a la espera de que la Unión Europea supere sus divergencias.

No obstante, afirmaron que llegó la hora de darle prioridad a otros posibles nuevos socios.

“La postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.