Santo Domingo.– El Departamento de Energía de Estados Unidos otorgó el Permiso Presidencial al Proyecto Hostos, una iniciativa de interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico, valorada en US$2,500 millones y con capacidad de 500 megavatios (MW), que comenzaría a operar en 2031.

El proyecto, desarrollado por Caribbean Transmission Development Company (CTDC), permitirá despachar energía firme y de base desde territorio dominicano hacia Puerto Rico mediante un cable submarino de 150 kilómetros a través del Canal de la Mona, constituyendo una de las inversiones energéticas privadas más grandes en el Caribe.

El Permiso Presidencial es un requisito obligatorio para infraestructuras de transmisión que cruzan fronteras de Estados Unidos y fue concedido tras una evaluación interagencial coordinada por el Departamento de Energía. La autorización habilita a la empresa a construir, operar y mantener la instalación transfronteriza.

Inversión privada y alcance del proyecto

El Proyecto Hostos será financiado en su totalidad con capital privado. Su estructura contempla:

Una planta de ciclo combinado de 500 MW en San Pedro de Macorís .

en . Una línea de transmisión terrestre de 90 kilómetros.

Un cable submarino de 150 kilómetros en tecnología HVDC .

. Estaciones convertidoras de corriente alterna a corriente directa.

La planta utilizará tecnología avanzada de turbinas de gas y vapor, con niveles de eficiencia que duplican los de plantas térmicas antiguas.

Impacto energético y resiliencia regional

La interconexión permitirá que la energía fluya en doble vía, fortaleciendo la resiliencia energética de ambas islas ante fenómenos atmosféricos.

En caso de tormentas en Puerto Rico, la energía podrá seguir llegando desde República Dominicana. Si el evento afecta territorio dominicano, el flujo podrá invertirse.

La iniciativa surge en un contexto de vulnerabilidad energética evidenciado tras el paso del Huracán María, que dejó al sistema eléctrico puertorriqueño gravemente afectado.

El proyecto aportará capacidad de carga base, reducirá apagones y facilitará una mayor integración de energías renovables en Puerto Rico.

Beneficios económicos y ambientales

Durante la fase de construcción se crearán más de 1,500 empleos y se generará un impacto económico inicial superior a US$150 millones.

Una vez en operación, el sistema podrá abastecer el equivalente a más de 600,000 hogares puertorriqueños.

En términos operativos, se proyectan ahorros anuales de hasta US$300 millones, además de una reducción estimada de 3.8 millones de toneladas de CO₂ por año, gracias a la mayor eficiencia del ciclo combinado.

Integración energética del Caribe

Autoridades dominicanas destacaron que la aprobación del Permiso Presidencial marca un paso decisivo hacia una integración energética regional, sentando las bases para un mercado eléctrico caribeño más interconectado y resiliente.

El Proyecto Hostos toma su nombre del pensador caribeño Eugenio María de Hostos, símbolo de la cooperación entre las islas, y busca consolidar un modelo de infraestructura estratégica que fortalezca la seguridad energética y la estabilidad económica de la región.