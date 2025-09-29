Mabel Henríquez anuncia su divorcio con DJ Joan: ¿Qué pasó?

La presentadora Mabel Henríquez anunció que se encuentra en proceso de divorcio con Joan Fajardo, mejor conocido como DJ Joan, su esposo desde el año 2023.

A través de una historia en Instagram, la comunicadora dijo el domingo que el motivo de la separación es por incompatibilidad.

Además, la actriz adelantó que tanto Fajardo como ella no se referirán acerca de la ruptura.

“Por esta vía compartí mi matrimonio con todos, por esta misma vía comparto que estoy en proceso de divorcio. Sin nada que agregar ni responderle a nadie más de lo indicado arriba. Gracias. DJ Joan y yo no queremos tratar el tema con nadie, solo incompatibilidad”, escribió.

Luego de varios años de relación, DJ Joan le propuso matrimonio a Mabel Henríquez durante una transmisión en vivo del programa «Aquí se habla español» en abril del 2022.

Luego, la pareja celebró su boda descrita como “de cuento de hadas” a bordo de un crucero en noviembre del 2023.