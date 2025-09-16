Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que las llamadas “amenazas militares” de Estados Unidos contra su país representan un problema de carácter internacional. La declaración se produjo durante el acto de instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro alertó sobre una “amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela”, que, según él, busca forzar un cambio de régimen e imponer un Gobierno títere alineado con los intereses de Washington, al que acusa de querer apoderarse de las vastas reservas energéticas venezolanas. “Este no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional”, enfatizó.

El mandatario denunció que Estados Unidos ha sometido al país a una “guerra multiforme”, particularmente en las últimas semanas, a lo que calificó como una “amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral”. Según Maduro, esta situación ha despertado un espíritu patriótico en la población: “Hoy por Venezuela corre un fervor patriótico de amor profundo por el derecho a la paz, a la soberanía y a la autodeterminación”, afirmó.

Maduro también negó la existencia de una crisis política grave en el país, pese a que su controvertida segunda reelección en julio de 2024 ha sido catalogada como fraudulenta por la oposición. Hizo un llamado a la unidad nacional, instando a todos los sectores a dejar de lado diferencias políticas, ideológicas, culturales, raciales y religiosas para enfrentar la amenaza estadounidense.

El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz estará integrado por distintos sectores del país y por la junta directiva del Parlamento, controlado por el chavismo, con el objetivo de defender la soberanía venezolana en los ámbitos diplomático, jurídico y político.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el sur del Caribe, justificando su despliegue por el narcotráfico proveniente de Venezuela, con al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque nuclear y más de 4.500 soldados en la región. Maduro advirtió que, aunque Venezuela se encuentra en una fase de “lucha no armada”, de ser atacada por EE.UU., el país pasaría inmediatamente a la lucha armada para enfrentar al “grupo yanqui invasor”.