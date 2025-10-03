Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que la «agresión armada» de Estados Unidos busca imponer «gobiernos títeres» y robar los recursos naturales del país, en medio del despliegue militar ordenado por el mandatario estadounidense Donald Trump en el mar Caribe.

«El pueblo de Estados Unidos está muy consciente de que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales», expresó Maduro durante una conferencia internacional transmitida por VTV.

Afirmó también que Venezuela «jamás se humillará ante ningún imperio», y prometió «una lección moral, ética y política» a EE. UU. en los próximos años.

Amenazas, soberanía y advertencias

El líder chavista subrayó que su país tiene «derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia», y que «no habrá imperio» que se lo arrebate.

En un tono desafiante, Maduro reiteró: «Si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz», rodeado de 137 delegados de 59 países en una conferencia contra el «colonialismo, neocolonialismo y despojos territoriales».

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó al Gobierno de Guyana de haber «abierto la puerta al invasor estadounidense» para facilitar una supuesta «agresión militarista» en la región.

Denuncias ante la ONU y operaciones militares

Rodríguez también afirmó que desde 2015 el presidente Maduro ha advertido a la ONU sobre el rol de ExxonMobil en el conflicto con Guyana, sin presentar evidencias que respalden sus acusaciones.

Ese mismo día, el Gobierno venezolano denunció ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —presidido este mes por Rusia— la supuesta incursión de aviones de combate estadounidenses a unos 75 kilómetros de la costa venezolana.

Estados Unidos, por su parte, mantiene desplegados en el Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.500 soldados, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Además, ha posicionado cazas F-35B en Puerto Rico.

Ataques recientes y tensión regional

El viernes, EE. UU. confirmó el hundimiento de una lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que cuatro personas murieron y fueron calificadas como «narcoterroristas».

Este episodio se suma a al menos otros cuatro ataques similares registrados desde septiembre: tres de ellos cerca de Venezuela y otro frente a las costas de República Dominicana, todos relacionados con presuntas operaciones contra narcolanchas.