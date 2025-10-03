Redacción Deportes.- Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, reconoció este viernes ser un seguidor de la cantante Taylor Swift, a quien dará un asiento especial si asiste al juego de Día de Acción de Gracias, en el que su equipo recibirá a los Kansas City Chiefs el próximo 27 de noviembre.

“No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero le daríamos un asiento exclusivo si asistiera al partido. Nadie es más fan de Taylor Swift que yo”, aseveró Jones a través de 105.3 The Fan.

Quizas te interese: Schlittler: De promesa a leyenda de los Yankees

Jones aprovechó para elogiar cómo la relación que Switf tiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, ha hecho crecer el interés de miles de personas por la NFL, algo por lo que dijo deben estar agradecidos.

«Lo más importante es que todos somos seguidores de Taylor Swift. Así que lo aprecio porque gracias a su conexión con Kansas City, el interés que ha mostrado y el que ha traído a la NFL ha ayudado a un mayor interés en este deporte. No me canso de Taylor Swift«, subrayó Jones.

Los Cowboys recibirán a Kansas City Chiefs en la semana 13 de la temporada en el AT&T Stadium el próximo 27 de noviembre en el que Estados Unidos celebrará el Día de Acción de Gracias. Este partido es uno de los más esperados en la campaña 2025.