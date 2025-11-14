Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que su país no se convertirá en «la Gaza de Suramérica«, en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que Caracas percibe como una amenaza destinada a propiciar un cambio de régimen.

«¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (…) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz«, expresó el mandatario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su discurso, Maduro pidió al pueblo estadounidense, sin mencionar nombres, detener «la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra» a Suramérica y el Caribe. Estados Unidos ha desplazado efectivos navales y aéreos a la región, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su flota.

Hablando en inglés y español, el gobernante aseguró que «la orden es la paz». «War (guerra), no. Death (muerte), no. Peace, and life, and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra», sentenció.Noticias relacionadas.

Quizas te interese: Nivel de alerta por la tormenta solar disminuye a «leve» y continuará hasta el lunes

Trump asegura decisión sobre Venezuela

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes haber tomado una decisión sobre posibles operaciones militares en Venezuela, aunque todavía no puede revelar detalles.

«Ya me decidí. No puedo decirles qué será. Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas», declaró el mandatario.

Previamente, el Washington Post reveló que Trump se reunió con el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Dan Caine, para debatir una «variedad de opciones» sobre acciones militares.

La reunión se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en X el inicio de la operación militar ´Lanza del Sur´, con el objetivo de combatir el narcotráfico, sin detallar objetivos ni acciones específicas.

Este viernes, Estados Unidos informó de un nuevo ataque contra una lancha presuntamente cargada de drogas que dejó cuatro muertos, enmarcado dentro de la misión ´Lanza del Sur´.

Desde Trinidad y Tobago, a unos 12 kilómetros de la costa venezolana, se confirmó que la Marina de Guerra de EE.UU. regresará a la isla desde este domingo hasta el 21 de noviembre para continuar ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense, situación que el chavismo ha denunciado como provocación.

Pronunciamientos regionales

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, propuso conformar «una liga amplia de juristas en defensa del derecho internacional» para evaluar una denuncia ante instancias internacionales por la «amenaza o uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en el Caribe«.

La ONU ha calificado como violación al derecho internacional los ataques de Washington a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que se han cobrado más de 80 vidas.

En este contexto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) alertó sobre una «desestabilización sin precedentes» si EE.UU. avanzara hacia un «movimiento militar de agresión». Este bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia (este último suspendido).