Caracas. — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el país creará su propia inteligencia artificial (IA) y que la enseñanza de IA se incorporará en las escuelas venezolanas desde este año escolar 2025-2026.

Durante una visita a un centro educativo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro aseguró que esta tecnología será “soberana, nacional y venezolana”, y estará «articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros».

Formación en inteligencia artificial será obligatoria en el sistema educativo venezolano

El mandatario no ofreció una fecha exacta para la disponibilidad de esta tecnología, pero recordó que en noviembre de 2024 llamó a integrar la inteligencia artificial en el sistema educativo del país.

Según explicó, esta formación contará con el apoyo de aliados estratégicos como Rusia y China, y busca que Venezuela sepa «manejar la IA al máximo nivel».

IA en todas las carreras universitarias

Maduro afirmó que la inteligencia artificial debe estar presente en todas las carreras universitarias, destacando su utilidad en medicina, ingeniería, diseño y ciencias políticas, entre otros campos profesionales.

Alianza con empresa china iFlytek

En julio de 2025, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías de IA.

El presidente calificó este acuerdo como la entrada del país suramericano “por la puerta grande” a la inteligencia artificial.