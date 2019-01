CARACAS, VENEZUELA, (AP).- Horas después de que la cúpula militar reiterara el respaldo a su gobierno, Nicolás Maduro anunció la decisión de cerrar su embajada y consulados en Estados Unidos, y de regresar a su personal diplomático a más tardar el sábado. Asimismo, ratificó que Washington cuenta con 72 para retirar a sus funcionarios de Venezuela.

“Así lo ratifico porque ahora ellos (en Washington) pretenden decir `no’, desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos; pero ¿qué creen?“.

Los comentarios de Maduro se producen un día después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría a sus diplomáticos. Por el contrario, se dijo que el gobierno de Donald Trump cumpliría la directriz del jefe de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Juan Guaidó, quien el miércoles se declaró presidente interno durante una concentración con miles de adversarios de Maduro. Y mientras Pompeo señaló que Estados Unidos no reconoce la autoridad de Maduro y que éste no tiene la autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con ellos, éste catalogó la postura estadounidense como una “reacción infantil”.

Horas antes, el alto mando militar venezolano ratificó su respaldo Maduro descartando la posibilidad de levantamientos en los cuarteles tras la escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.

“No vamos hacer absolutamente nada que esté fuera de la constitución”, dijo el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, al ratificar el apoyo castrense a Maduro, y afirmó en un mensaje que difundió la televisora estatal que se está llevando adelante un golpe de Estado contra la institucionalidad y el mandatario socialista.

Al condenar la acción que realizó la víspera el presidente de la Asamblea Nacional, Padrino López expresó que eso fue un evento de “alta peligrosidad” que aseguró que va contra el estado de derecho y la paz.

El jefe militar aseveró que se busca imponer en Venezuela, con el apoyo de algunos países, un “gobierno de facto paralelo” que sostuvo que su sustentación jurídica es “nula” y está destinado al fracaso. Asimismo, Padrino López dijo que la fuerza armada actuará para evitar una guerra civil en Venezuela, y manifestó su apoyo a las iniciativas de diálogo que promueven algunos gobiernos.

Los jefes militares de las llamadas Regiones de Defensa Integral (REDI) del país también ratificaron el apoyo a Maduro.

Con estos pronunciamientos se descartó por el momento las señales de abandono del respaldo a Maduro por parte de la fuerza armada, afirmó la analista Rocío San Miguel, presidente de la ONG local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa, pero sostuvo que era llamativo que las declaraciones se dieron un día después de los eventos y sin estar en sintonía con otras autoridades.

A comienzos de semana se registró un alzamiento en un comando capitalino de la Guardia Nacional que fue abortado luego que los militares rebeldes se entregaron a las autoridades, situación que alimentó las dudas sobre el malestar entre los miembros de la fuerza armada que al igual que el resto de la población se han visto duramente golpeados por la crisis económica.

En tanto, la comunidad internacional se mantenía dividida sobre la postura que asumirá ante la decisión que tomó Guaidó de declararse presidente interino en abierto desafío a Maduro, que hace dos semanas inició su segundo sexenio.

El jefe del Congreso anunció el jueves en su cuenta de Twitter que recibió una llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, e indicó que el mandatario europeo “me confirmó su total respaldo“.

Sánchez se reunía el jueves con mandatarios latinoamericanos al margen del foro de Davos.

El ministro de Exteriores español Josep Borrell promovía una reunión de cancilleres europeos para analizar la situación en Venezuela y hallar “la mejor manera de apoyar elecciones libres”.

Maduro denunció el miércoles un intento de golpe de Estado y acusó a Estados Unidos, con el que rompió relaciones, de dirigir una operación para imponer un “gobierno títere a sus intereses“.

Mientras las tensiones políticas escalan, el descontento por la profunda crisis social y económica que en la que sumida el país suramericano sigue aflorando en las calles.

Por tercera jornada consecutiva se reportaron violentos disturbios nocturnos y saqueos de comercios en algunas barriadas pobres de la capital venezolana donde manifestantes, algunos armados, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, según informaron medios locales y organizaciones humanitarias.

Las protestas antigubernamentales ocurridas la víspera en Caracas y algunas ciudades del país dejaron al menos catorce muertos, indicó a la AP Marco Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Amnistía Internacional manifestó preocupación por el saldo de muertes que han dejado las recientes protestas, y condenó el jueves en un comunicado que la respuesta del gobierno de Maduro ante el reclamo de la población por la grave crisis sea sacar a las calles funcionarios militares y policiales “aplicando su política de represión“.

La decisión de Guaidó generó algunas fisuras en la comunidad internacional, en particular de la Unión Europea, que semanas atrás había expresado su pleno respaldo a la nueva directiva de la Asamblea Nacional _ controlada por la oposición _ y desconoció la reelección de Maduro para su segundo mandato.

Sin pronunciarse sobre la acción de Guaidó, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, pidió en un comunicado el inicio de un proceso político inmediato que conduzca a elecciones “libres y creíbles“.

La mayoría de los países latinoamericanos también expresaron su apoyo a Guaidó con excepción de sus aliados Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Los gobiernos de México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto para pedir una solución “pacífica y democrática“ ante el complejo panorama que enfrenta Venezuela.

Asimismo, Rusia y Turquía reiteraron el soporte al gobierno de Maduro.