Washington. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra la congresista demócrata Ilhan Omar, destacando su origen somalí y cuestionando su legitimidad para opinar sobre la política estadounidense.

Las declaraciones de Trump surgen luego de que Omar calificara al activista ultraconservador Charlie Kirk como «terrorista estocástico», lo que desató una embestida política del Partido Republicano en su contra.

En su red Truth Social, Trump escribió:

«El país de Ilhan Omar, Somalia, está plagado de falta de control del gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada» y agregó: «El 70 % de la población vive en pobreza extrema y enfrenta inseguridad alimentaria. Y ella nos dice cómo dirigir Estados Unidos».

Trump arremete contra la congresista

El mandatario también revivió teorías no confirmadas sobre la vida personal de Omar, sugiriendo sin pruebas que se habría casado con su hermano para obtener la ciudadanía: «¿No fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía?»

Por su parte, Ilhan Omar, congresista por Minnesota, ha estado en el centro del debate tras emitir comentarios sobre el asesinato de Kirk, condenando su muerte pero señalando que el activista promovía mensajes racistas y peligrosos.

Cámara de Representantes rechaza censura

Omar enfrentó un intento de censura por parte de la republicana Nancy Mace, quien propuso quitarle su lugar en dos comisiones de la Cámara: Educación y Fuerza Laboral.

La moción fue rechazada por votación cerrada, con 214 votos en contra y 213 a favor. Tras la votación, Omar publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que los congresistas que la respaldaron lo hicieron por respeto a la Primera Enmienda y «la cordura»:

«Este país defiende la libertad y lo que está sucediendo es inaceptable», afirmó la legisladora.

Trayectoria de Ilhan Omar

Ilhan Omar nació en Mogadiscio, Somalia, en 1982. A los cuatro años, huyó con su familia a un campo de refugiados en Kenia debido a la guerra civil. En 1995 emigró a Estados Unidos, se naturalizó en 2000, y tras graduarse en ciencias políticas en 2011, comenzó su carrera política.

En 2016 se convirtió en la primera mujer somalí-estadounidense y musulmana en ser elegida al Congreso de EE.UU., donde ha sido una de las voces más críticas contra la derecha conservadora.