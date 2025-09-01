Caracas. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este lunes la convocatoria “lo más pronto posible” de una cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de denunciar lo que calificó como “planes de agresión militar” por parte de Estados Unidos, tras el despliegue de buques cerca de las costas venezolanas.

“Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y jefes de Gobierno de la Celac (…) y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar”, declaró el mandatario durante una rueda de prensa con medios internacionales.

Maduro agradeció a la Celac y a su presidente pro tempore, el mandatario colombiano Gustavo Petro, por “lo que se está haciendo para que la voz de América Latina se escuche” y se frene lo que definió como “la locura guerrerista” del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En sus declaraciones, acusó a Rubio de pretender un cambio político en Venezuela a través de una “amenaza militar” y advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, que “quieren manchar sus manos con sangre venezolana, suramericana y caribeña”.

El jefe de Estado aseguró que ocho buques militares de EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear se encuentran “apuntando contra Venezuela”. Además, denunció que 4.200 tropas entrenadas estadounidenses estarían listas para “invadir” su territorio.

Venezuela hizo un llamado a la Celac para que exija el retiro inmediato de estas fuerzas y embarcaciones, al considerar que representan una amenaza directa contra la soberanía nacional.