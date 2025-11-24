Mala alimentación

No sabemos alimentarnos o no cumplimos con los protocolos esenciales para prevenir la obesidad y el so brepeso. Es obvio que en ese alarmante 70 % de dominicanos que según el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, padece sobrepeso y obesidad, intervienen muchos factores.

Al dar la información el funcionario definió ambos males como una de las crisis sanitarias más desafiantes de las últimas décadas, habida cuenta de que no sólo siguen en aumento, sino que afectan a todos los grupos de edad.

Atallah, quien habló en un foro internacional sobre políticas públicas para la prevención y reducción de la obesidad y el sobrepeso, apoyó su afirmación en los resultados de la Encuesta Nacional de Micronutrientes 2024, según la cual entre los niños de 0 a 6 años, el 64 % padece sobrepeso y un 4 % obesidad. En el grupo de 6 a 8 años, el 16.2 % de los escolares presenta sobrepeso y el 13.1 % obesidad.

En las mujeres de edad fértil, el panorama es igualmente inquietante. Según el funcionario el 29 % tiene sobrepeso, el 31.8 % obesidad, y el 4.8 % obesidad severa.

Sin mucho rodeo el funcionario citó entra las causas de lo que podría convertirse en una epidemia el consumo de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo.

Y advirtió que ambos factores incrementan el riesgo de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y cierto tipo de cáncer. Si bien se reconoció que la problemática dominicana refleja una tendencia global, de todas formas es necesario implementar una eficaz campaña de orientación para prevenir y enfrentar las enfermedades.

Es más que sabido que además de hábitos alimenticios la desinformación está entre los factores que contribuyen con esa obesidad y sobrepeso que ganan cuerpo en el país.

No basta con que se expongan estadísticas e incluso se citen como factores de riesgo la baja actividad física, el consumo de productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y otros factores si no se toma a la población prácticamente de la mano para que contribuya con su salud y calidad de vida a través de cambios de estilos. Hay muchos medicamentos y operaciones para perder peso.