Mañana inicia lectura de artículos del nuevo Código Penal

Santo Domingo.- El presidente de la Comisión Bicameral que estudió el Código Penal, Santiago Zorrilla, informó que a partir de mañana comenzarán a leer en el pleno del Senado los 422 artículos que contiene la controversial pieza que ya fue consensuada, pero ahora tendrá que ser refrendada por al menos la dos tercera parte de los legisladores.

El mismo proceso tendría que agotar la iniciativa en la Cámara de Diputados, luego que sea aprobada en dos sesiones en la Cámara Alta.

Mientras que el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, denunció que la eliminación del párrafo 2 del artículo 123 del Código Penal que trataba sobre la disciplina bien aplicada por parte de los padres a los hijos lo que busca es destruir el núcleo familiar.

El senador Zorrilla informó que el controversial párrafo 2 del artículo 123 del Código Penal que versaba sobre la corrección en el hogar, ya no figurará en la pieza.

Dijo que todas formas será el pleno de los senadores quien tendrá la última palabra cuando se vaya refrendar la pieza.

“En la sesión de este martes en el Senado vamos hacer lo que se hace en un proyecto de ley que se trabaja en comisión, que se somete al pleno y es el pleno que tiene la última palabra”, dijo.

Dionis Sánchez

Sostuvo que la decisión que se adoptó en la comisión bicameral es peligrosa porque forma parte de una agenda internacional que quiere acabar con el núcleo de la familia.

Sánchez lamentó que una parte de los integrantes de la comisión bicameral haya variado su posición cuando era un punto que se había consensuado en el retiro que realizaron en La Romana.

“Yo noto que estamos tratando de destruir el núcleo familiar, no estamos de acuerdo con la violencia y todos los que somos de esta generación sabemos la forma como fuimos disciplinado y como como fuimos criados, esa autoridad materna y esa autoridad paterna no puede ser eliminada, yo estoy en contra de la violencia, tengo tres hijos, tienen un comportamiento ejemplar, nunca le he pegado y ellos respetan la autoridad en la casa, la autoridad de su papá y de su mamá”, sostuvo.

Añadió que “es peligroso que esa agenda que tienen ciertos sectores que el plan principal es querer el núcleo familiar, a nosotros nos preocupa bastante, una agenda que va en progreso, que va cada vez tomando cuerpo y esos pasos que están dando”.