Manny Machado demostró que su bate está en plena forma durante la pretemporada al despachar dos jonrones en el enfrentamiento del jueves contra los Rojos de Cincinnati.

Pese a la derrota de los Padres de San Diego por 11-10, el «Ministro de la Defensa» fue el gran protagonista ofensivo al exhibir su fuerza ante la fanaticada en el Goodyear Ballpark.

El momento más espectacular de la jornada llegó con un impresionante Grand Slam de 422 pies que impactó directamente en el telón de fondo del jardín central.

Este estacazo con las bases llenas, sumado a su otro vuelacercas solitario, confirma que el tercera base estelar está listo para asumir su rol de líder antes de reportarse con el equipo nacional.

Tras jugar un último compromiso este viernes, Machado partirá para unirse a la selección de la República Dominicana, marcando su tercera participación en el Clásico Mundial de Béisbol (2017, 2023 y 2026).

Como capitán y referente del conjunto quisqueyano, Manny carga con la gran responsabilidad de guiar a una de las alineaciones más temidas del torneo en busca de la gloria internacional.

En esta travesía, Machado no estará solo, ya que contará con el respaldo de sus compañeros de equipo Fernando Tatis Jr. y el relevista Wandy Peralta.

La presencia de Tatis Jr. genera especial expectativa, pues será su debut oficial en el Clásico tras haberse ausentado en la edición anterior, sumando un arsenal de talento joven al liderazgo veterano de Machado.