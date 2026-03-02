Manny Machado: “Jugar por RD ha sido lo más especial”

El nombre de Manny Machado es sinónimo de respeto y admiración por miles de fanáticos en República Dominicana.

Este cariño aumenta día tras día por el compromiso con la patria mostrado por el antesalista, quien afirmó que representar al país ha sido lo mejor que ha hecho en su carrera y que espera con ansias poder ver acción en los partidos de fogueo en el país.

“Jugar con Dominicana ha sido lo mejor que he hecho en mi carrera y poder jugar en el país, será algo muy especial”. Puedes leer: ¡No busquen más! Manny Machado envía un mensaje de terror a sus rivales con Grand Slam

Siempre por RD

Machado, quien fue designado capitán del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol dijo que su familia es lo más importante y por eso nunca dudó de representar a República Dominicana por encima de Estados Unidos.

Entrega chaqueta

Machado entregó la chaqueta con el número (13) a Junior Caminero durante la concentración del equipo dominicano en Miami, en su primera jornada de prácticas.

Dijo que se sintió muy bien al compartir con Caminero por primera vez en un mismo equipo.