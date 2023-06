Manuel Manerra: “Este disco ha sido una bendición de Dios”

Para el joven cantautor Manuel Manerra el lanzamiento de su nuevo disco “En la sombrita”, ha sido toda una bendición de Dios, por lo que se siente agradecido de todos los que han puesto su granito de arena para hacer de este sueño una realidad.

En conversación con El Nacional, Manerra manifestó que su cuarto disco es una mezcla musical donde experimenta sobre la base de ritmos tradicionales como el merengue, la bachata, el son, la salsa y la balada.

“En la sombrita” es nuestro nuevo proyecto de estudio que cuenta con 12 temas, es muy variado y dentro del merengue hemos introducido instrumentos que no son convencionales en este tipo de música, tales como el cuatro venezolano y el portorriqueño, que están involucrados en los temas Almohadita y Azul”, manifestó.

Indica que además esta producción cuenta con el sencillo que actualmente promociona, titulado Mil veces tú, con la colaboración de Proyecto Uno, una de las agrupaciones más importantes de la música y que cuenta con una gran trayectoria.

Portada del disco

“En los años 90 Proyecto Uno marcó un antes y un después en la música, no había fiestas, cumpleaños, celebración sin esta agrupación y yo crecí admirándolos, y en ese momento quizás no entendía la magnitud de lo que ellos estaban haciendo y a medida que fui creciendo, entendí su gran aporte al merengue y a su internacionalización”, destacó el joven artista.

Señaló que cuando compuso el tema “alguien me dijo que esa canción le daba Proyecto Uno y de inmediato le tomé la palabra y le escribí al don Nelson Zapata, líder y manejador del grupo, y me dijo que estaba muy bien, que le encantaba. El grupo estaba de gira en ese momento, entonces se grabaron las voces y de ahí salió todo. Me siento muy agradecido de que una persona con esa trayectoria de casi 30 años se haya detenido a oír una canción de un joven que apenas está empezando y que me haya tomado en cuenta. Fue una gran bendición”.

Al hablar del nombre de su nuevo disco, dice que fue inspirado en el versículo de la biblia que dice: “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente” y que el concepto de La Sombrita, metafóricamente se ha utilizado como un símbolo de paz, de tranquilidad y de sosiego.

“Yo creo en esa paz que viene de Dios y que nos permite observar lo que está pasando a nuestro alrededor, bajo este concepto viene este disco, que son 12 canciones románticas y con mucha perspectiva del amor y que concluye una canción cristiana que se llama ‘Descansa’, que nos invita a descansar entre el amor y el cuidado de Dios”, resalta.

Explica que para la portada seleccionó una foto de una casita en Maimón, que a su lado tiene un frondoso árbol y que fue tomada por la fotógrafa Eliset Santos.

“Me gustó la foto y vi que va conectada con el concepto del disco. Luego la joven me explica que eso no es una casita, sino una iglesia rural bajo la sombra de ese gran árbol, y ahí me di cuenta de la gran coincidencia de como el concepto del disco conectó con la fotografía sin yo darme cuenta”, expresa.

Lanzamiento

La presentación formal de “En la sombrita” será el próximo 29 de este mes en Casa de Teatro, para luego salir en la que será la primera gira internacional de su carrera. Se estará presentando en algunas ciudades de Colombia, Venezuela y Panamá.

“Tengo muchos planes, que como siempre, lo pongo en las manos de Dios, de quien vivo agradecido, así como a todos los que me han apoyado durante estos tres años de carrera”, concluye.

Sus discos

Entre los discos que ha lanzado Manuel Manerra se encuentra “Cucuche volumen 1”, una producción de colaboraciones femeninas, donde está un homenaje al fenecido cantautor Víctor Víctor que se llama “Siempre estará”, en colaboración con la cantante colombiana Catalina Pineyro.

De ahí también salió el tema “Mantequilla y Café”, junto a la venezolana Sherezade, el cual le permitió alzarse con un Premio Soberano 2023, como ‘Revelación del año’.