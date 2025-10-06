Marcas con voz en Expo Cibao

La celebración de la 38 edición de Expo Cibao, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ratificó, más que avances, el compromiso con el desarrollo sostenible de una región que se ha expandido a todos los sectores de la economía.

Bajo el lema de “Marcas con voz, empresas con propósitos”, la feria, clausurada ayer, perseguía, entre otros objetivos, que las empresas no solo sean visibles, sino auténticas, relevantes y comprometidas.

Con la creación de medios que hoy son marcas nacionales, Santiago y el Cibao han evidenciado su capacidad de trabajo y compromiso con el desarrollo del país.

La feria que se acaba de celebrar mostró los impresionantes avances en todos los renglones de los que se puede enorgullecer una región que lidera el aparato productivo en diferentes renglones.

Como expresó el presidente de la cámara de comercio, “Hoy más que nunca las empresas tienen la responsabilidad y la oportunidad de levantar su voz para influir positivamente en la sociedad”.

Expo Cibao se propuso visibilizar a las organizaciones que entienden su rol como agentes de cambio, que operan con propósito y generan valor más allá de lo económico.

La exhibición mostró la evolución del liderazgo empresarial, la identidad corporativa y otros elementos de singular trascendencia.

Expo Cibao es un buen ejemplo de compromiso no sólo con el desarrollo de una región, sino de la nación, pero también con el bienestar de la familia dominicana.