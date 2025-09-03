Ciudad de México.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles en Ciudad de México que interceptar con cargamentos de droga “ya no funciona” y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el Ejército estadounidense destruyó en la víspera en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

“En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo”, dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio, que insistió en que el ataque se produjo “en aguas internacionales”, afirmó que los carteles “están ganando miles de millones de dólares” con sus operaciones y que “no les importan” las pérdidas que suponen las interceptaciones por lo que es necesario el uso de la fuerza para disuadir el tráfico de narcóticos.

El secretario de Estado recordó que el Gobierno de Donald Trump ha designado a estos grupos como “narcoterroristas” y que actuará para eliminar el tráfico de drogas que amenaza a EE.UU.

Puedes leer: Trump a Venezuela: “Nos está creando un tremendo problema y no lo vamos a consentir”

La visita de Rubio se produce en plena ofensiva de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional, lo que ha supuesto el despliegue de un gran contingente militar en el Caribe que fue el que destruyó la mencionada embarcación que, según EE.UU., pertenecía a la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

Puedes leer: Ministro de Defensa de Venezuela advierte que responderán si EE.UU. ingresa a su territorio

Estas acciones de Washington han provocado la condena de las autoridades venezolanas, que han acusado a Estados Unidos de querer forzar, con este operativo, un derrocamiento del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.