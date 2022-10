Santo Domingo.- Muchas experiencias espirituales y las vivencias con su hijo mayor, que es autista, han marcado la vida de la conocida locutora de Univisión Radio y estilista de moda, Maria Jacobo, y han servido de motivación para que escribiera su libro “Vestida de gloria”.

Dice de su hijo que “con él he aprendido las más grandes lecciones en esta vida. A ser tolerante, paciente, a dar amor de forma creativa. La perseverancia y ver cómo Dios nos sorprende cuando ya hemos tirado la toalla. Pero sobre todo a crear belleza de las cenizas”.

De esta experiencia nació una nueva mujer y una fundación llamada HAAPE (www.Haape.org) reconocida como una de las mejores en los Estados Unidos y avalada por científicos de las mejores universidades como Universidad Stanford, Harvard, Ohio State, GeorgiaTech, UM-NSU CARD, Broward College, Nova Southeastern University entre otros.

María Jacobo: Una mujer “Vestida de gloria”

¿Estás tú ya “Vestida de gloria”? –le preguntamos aludiendo al libro presentado recientemente en el país- “Cada día me visto con una vestidura de Gloria de acuerdo a la ocasión. Hoy me vestí de misericordia y de amor para poder ayudar a varios padres desesperados por el futuro de sus hijos. Y así cada día tomo una vestidura de acuerdo a lo que necesito mostrar del Señor”.

Jacobo, quien conduce el único programa semanal cristiano en el aire en Univisión Radio y también es mentora de varias mujeres que trabajan allí, cuenta que el título de su libro viene de un sueño que tuvo el día de su bautizo cristiano.

En el sueño veía la casa de sus padres y una fila inmensa de personas esperándola para hablar con ella y pedían que les orara para librarlos de su aflicción. Al mirarlos le preguntó al Señor qué podía hacer por ellos y éste le dijo que hablaría a través de ella. Al hablarles vio como Dios los llenaba de su espíritu y los vestía como sacerdotes suyos.

“Y me decía: ‘estas vestiduras son para Gloria y Hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, los que he llenado de espíritu de sabiduría a fin de que hagan las vestiduras para consagrarles para que me sirvan de sacerdotes’”. Éxodo 28: 2,4.

Dice que para ella las vestiduras más importantes son las del alma.

Expresa que en el libro hace una analogía entre el closet espiritual y el físico, lo que trabaja a profundidad en la guía de trabajo. “Así como nos vestimos a diario en lo físico y es algo que tenemos que hacer sí o sí. Así también debemos vestirnos en lo espiritual”.

Ama su ciudad

María Jacobo nació en La Vega y ama su ciudad, aunque ya hace 30 años que vive fuera del país.

Primero salió a estudiar a Montreal, Canadá y al formar familia se mudó a Boston. Vivía mitad de tiempo entre República Dominicana y Estados Unidos por las terapias de su hijo.

Hasta que se dio cuenta que para él era mucho mejor la vida en inclusión en los Estados Unidos. Su sueño es ver que un día República Dominicana sea inclusiva.