Vladimir Jáquez: “Procuro que mi contenido deje algún aprendizaje”

Como la mejor manera de asumir una responsabilidad social, Vladimir Jáquez se ha mantenido contra viento y marea transmitiendo buen contenido por su canal de Youtube, basado en entrevistas profundas y testimonios que llegan al alma, dejando a un lado la vulgaridad y los falsos titulares.

¿Qué tan fácil ha sido mantenerte haciendo buen contenido?

Honestamente ha sido un verdadero reto, sobre todo porque cuando haces algo que consideras positivo y socialmente útil siempre esperas que las personas lo acepten de inmediato y el apoyo sea masivo, pero no sucede de la noche a la mañana. Hace falta tener convicciones claras y un norte bien definido para no desmayar en el proceso.

¿No te has sentido tentado a caer en contenido carente de importancia para lograr más vistas?

Con toda sinceridad puedo decirte que no. Siempre que hago un contenido procuro que deje algún aprendizaje y yo mismo lo destaco en el mismo video.

Sí mercadeo bien mis historias y utilizo estratégicamente los fragmentos más llamativos para atraer a la audiencia y motivarlos a ir a ver el contenido completo.

¿Cuál piensas que es el futuro de las producciones en redes sociales?

Soy de la opinión de que en 4 o 5 años todo girará en torno a ellas y su integración con los medios tradicionales será no sólo necesaria sino mandatoria. Por eso es importante apostar desde ahora al buen contenido porque el impacto que hoy tienen las redes y platafomas no será nada en comparación con el que tendrán en un futuro no muy lejano.

¿Cuáles contenidos sigues tú?

Escucho y veo muchos podcast, documentales y contenido en general sobre desarrollo personal, finanzas y contenidos de biografías sobre personajes trascendentes en distintos ámbitos.