Santo Domingo.– Con evidente entusiasmo, la comunicadora María Luisa Molina expresó la emoción que siente al formar parte del equipo de presentadoras de los Premios Soberano 2026, destacando que asume esta oportunidad con orgullo, entrega e ilusión.

Durante su participación, Molina señaló que ha vivido el proceso entre nervios y alegría, y resaltó lo significativo que es para ella subir a uno de los escenarios más importantes del país. Asimismo, adelantó que el público disfrutará de una noche cargada de talento, sorpresas y momentos memorables.

En cuanto a su look, reveló que viste un diseño de Melkis Díaz, destacando el cuidado en cada detalle para lograr una imagen elegante acorde con la gala.

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Además, ofreció sus impresiones sobre posibles ganadores, al considerar que ha sido un año competitivo. Señaló que en el renglón “Programa Diario de Variedad” apuesta por “De extremo a extremo” y, en radio, por “El Mañanero”.

En el plano personal, Molina afirmó que se mantiene enfocada en su crecimiento profesional y en los proyectos que continúa desarrollando.