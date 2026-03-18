¿Qué Pasa? Espectáculos

Dalvin La Melodía brilla y gana el premio Revelación del Año en los Soberano 2026

Por
Dalvin La Melodía brilla y gana el premio Revelación del Año en los Soberano 2026

Dalvin La Melodía. / Archivo

Santo Domingo.– El bachatero Dalvin La Melodía se alzó con el premio Revelación del Año en los Premios Soberano 2026, celebrados la noche de este miércoles en la capital dominicana.

El intérprete de “Mi reina” competía junto a Evenezer Guerra, la cantante cristiana Martha Candela y La Fiera Típica.

El galardón fue recibido por la esposa de Dalvin La Melodía, ya que el artista se encontraba preparándose para su presentación en la ceremonia.

También te puede interesar:

Héctor Acosta se lleva dos estatuillas en los Soberano 2026 ¡Entérate!

La premiación tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito y fue transmitida por Color Visión, bajo la conducción de Irvin Alberti y Georgina Duluc.

TEMAS: #Dalvin La Melodía#Premios Soberano 2026#Revelación del Año
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.