Santo Domingo.– El bachatero Dalvin La Melodía se alzó con el premio Revelación del Año en los Premios Soberano 2026, celebrados la noche de este miércoles en la capital dominicana.

El intérprete de “Mi reina” competía junto a Evenezer Guerra, la cantante cristiana Martha Candela y La Fiera Típica.

El galardón fue recibido por la esposa de Dalvin La Melodía, ya que el artista se encontraba preparándose para su presentación en la ceremonia.

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La premiación tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito y fue transmitida por Color Visión, bajo la conducción de Irvin Alberti y Georgina Duluc.