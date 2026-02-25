¿Qué Pasa?

Nashla Bogaert, Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo serán presentadores en Premios Soberano 2026

Por
Nashla Bogaert, Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo serán presentadores en Premios Soberano 2026

Santo Domingo.– La ceremonia de los Premios Soberano 2026 continúa revelando detalles de su esperada edición número 41. Los organizadores anunciaron que los artistas Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez serán presentadores de categorías durante la gran noche del arte y la cultura dominicana.

La premiación se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con transmisión en vivo a partir de las 7:00 de la noche por Color Visión para República Dominicana, y por Univision y la plataforma ViX en Estados Unidos.

Presentadores de categorías suman talento y carisma

La actriz Nashla Bogaert, ganadora del Soberano y figura destacada del cine y el teatro, regresa al escenario del Teatro Nacional para entregar estatuillas. Su presencia aporta elegancia y experiencia a la gala.

El humorista y actor Juan Carlos Pichardo, múltiple ganador del galardón y con una trayectoria consolidada en radio, televisión y escenarios, promete añadir su chispa y dominio escénico a una velada cargada de emociones.

Nashla Bogaert, Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo serán presentadores en Premios Soberano 2026

Puedes leer: ¿Quiénes son los nominados a los Premios Soberano 2026?

También se suma el comediante Carlos Sánchez, referente del stand-up comedy en el país, quien aportará su estilo agudo y carisma al espectáculo más importante del entretenimiento dominicano.

Milly Quezada y Toño Rosario

Hasta el momento para las presentaciones musicales están confirmados los merengueros Milly Quezada y Toño Rosario, quienes tendrán participacione en solitario en escena.

Ambos artistas, múltiples ganadores de estos premios, prometen llevar todo el sabor, la energía y la grandeza del merengue.

Conductores oficiales y talentos en la alfombra roja

La conducción principal de la ceremonia estará a cargo de los experimentados comunicadores Irving Alberti y Georgina Duluc, quienes guiarán el desarrollo del evento y los momentos más destacados de la premiación.

Antes de la gala, la alfombra roja reunirá a reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. La cobertura estará encabezada por Karen Yapoort, Sophia Sanabria, Amara La Negra y Josell Hernández, quienes mostrarán el desfile de estrellas y tendencias previo a la ceremonia.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), reconocen cada año lo mejor de la música, el cine, el teatro, la televisión y las artes escénicas, consolidándose como el evento más importante del espectáculo dominicano.

TEMAS: #Carlos Sánchez#Juan Carlos Pichardo#Nashla Bogaert#Premios Soberano 2026#Presentadores
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación