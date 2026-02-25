Santo Domingo.– La ceremonia de los Premios Soberano 2026 continúa revelando detalles de su esperada edición número 41. Los organizadores anunciaron que los artistas Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez serán presentadores de categorías durante la gran noche del arte y la cultura dominicana.

La premiación se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con transmisión en vivo a partir de las 7:00 de la noche por Color Visión para República Dominicana, y por Univision y la plataforma ViX en Estados Unidos.

Presentadores de categorías suman talento y carisma

La actriz Nashla Bogaert, ganadora del Soberano y figura destacada del cine y el teatro, regresa al escenario del Teatro Nacional para entregar estatuillas. Su presencia aporta elegancia y experiencia a la gala.

El humorista y actor Juan Carlos Pichardo, múltiple ganador del galardón y con una trayectoria consolidada en radio, televisión y escenarios, promete añadir su chispa y dominio escénico a una velada cargada de emociones.

También se suma el comediante Carlos Sánchez, referente del stand-up comedy en el país, quien aportará su estilo agudo y carisma al espectáculo más importante del entretenimiento dominicano.

Milly Quezada y Toño Rosario

Hasta el momento para las presentaciones musicales están confirmados los merengueros Milly Quezada y Toño Rosario, quienes tendrán participacione en solitario en escena.

Ambos artistas, múltiples ganadores de estos premios, prometen llevar todo el sabor, la energía y la grandeza del merengue.

Conductores oficiales y talentos en la alfombra roja

La conducción principal de la ceremonia estará a cargo de los experimentados comunicadores Irving Alberti y Georgina Duluc, quienes guiarán el desarrollo del evento y los momentos más destacados de la premiación.

Antes de la gala, la alfombra roja reunirá a reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. La cobertura estará encabezada por Karen Yapoort, Sophia Sanabria, Amara La Negra y Josell Hernández, quienes mostrarán el desfile de estrellas y tendencias previo a la ceremonia.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), reconocen cada año lo mejor de la música, el cine, el teatro, la televisión y las artes escénicas, consolidándose como el evento más importante del espectáculo dominicano.