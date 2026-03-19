El rapero dominicano Vakeró expresó públicamente su inconformidad con la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) luego de no resultar ganador en la categoría Videoclip con su tema “Arte” durante los Premios Soberano 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una imagen en la que aparece un cubo de basura con medallas obtenidas a lo largo de su trayectoria como nominado en la premiación, acompañada de un mensaje en el que cuestiona el proceso de selección de los ganadores.

“Perder no me duele. Yo he perdido antes, y he sabido aplaudir, felicitar y seguir caminando con respeto. Pero cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte… estamos hablando de otra cosa”, escribió el intérprete.

El exponente urbano también puso en duda la efectividad de la participación del público en los premios, señalando que si las votaciones no influyen realmente en los resultados, se trata de una “ilusión” más que de un proceso legítimo. En ese sentido, insistió en que los galardones que involucran al público deben respetar su decisión.

Vakeró recordó que ha mantenido una relación cercana con estos premios desde sus inicios, cuando eran conocidos como Premios Casandra, etapa en la que obtuvo su primera estatuilla en 2010 como Artista Urbano del Año.

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En su mensaje, el artista reiteró que, pese a su trayectoria, considera necesario señalar lo que percibe como falta de transparencia. “No todo lo que brilla es transparencia. Y no todo lo que se aplaude es justo”, expresó.

Finalmente, destacó que su mayor reconocimiento sigue siendo el respaldo del público que asiste a sus presentaciones y apoya su música, asegurando que ese tipo de apoyo es auténtico y no puede ser manipulado.