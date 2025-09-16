Al centro, la dominicana Marileidy Paulino cruza la meta en segundo lugar, antecedida por la polaca Natalia Bukowiecka y escoltada por Henriette Jaeger.

Tokio, EFE.– La dominicana Marileidy Paulino avanzó a la final de los 400 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se disputa en Tokio, Japón.

Con un tiempo de 49,82 segundos, Marileidy pudo enmendar un error en la salida de la carrera de semifinales, para disputar la final este jueves a las 9:24 de la mañana (hora dominicana).

En sentido general de la prueba semifinal, la campeona olímpica cerró en el séptimo lugar.

Un descuido “error” pudo costarle la clasificación a la dominicana que dominando la carrera bajó la velocidad al final.

“Quería gastar la menor cantidad de energía posible para llegar a la final. Estoy motivada para superarme mientras mi edad (28 años) y mi físico me lo permitan. Dios y yo haremos historia aquí”, dijo Paulino, tras terminar la carrera.

En el primer heat de la semifinal, Paulino quedó detrás de la polaca Natalia Bukowiecka (49.67), y solo cinco centésimas por delante de la noruega Henriette Jaeger (49.87), quien quedó eliminada y contó con opciones hasta casi el final.

McLaughlin

La principal rival de la dominicana en la final de los 400 metros es la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone, doble campeona olímpica de 400 vallas.

“Esta carrera sin duda me da confianza para la final. Solo quiero salir y volver a hacerlo bien. No esperaba correr tan rápido hoy. Todavía tengo mucho que mostrar. Me siento fuerte y bien y confío en mi estado físico. Lo daré todo en la final”, declaró la estadounidense.

En la final también estará la cubana Roxana Gómez, cinco veces campeona nacional de la distancia, que quedó segunda de su serie con 49.78, el sexto mejor tiempo de las ocho clasificadas.

Salwa Eid Naser Sydney McLaughlin-Levrone

La gran amenaza

La bareiní Salwa Eid Naser también se agenció su boleto para la final de los 400 metros, tras cronometrar 49.47 segundos para encabezar el heat 2.

El tiempo registrado por la campeona de la Liga Diamante y una de las amenazas para destronar a Marileidy, fue el cuarto mejor de toda la prueba semifinal.