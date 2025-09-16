Marileidy Paulino clasifica para la final del Campeonato Mundial de Atletismo el cual se disputará este jueves en Tokio.

Paulino quedó en segundo lugar en un tiempo de 49 segundos y 82 centésimas, detrás de la polaca Natalia Bukowieka, que octuvo 49.67.

Paulino, Salwa Eid Naser y Sydney McLauglin, de acuerdo a los expertos, son las favoritas para ganar la medalla de oro de los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo.

La dominicana Marileidy y la bareiní Eid Naser han demostrado una gran calidad y en la primera prueba clasificatoria, utilizaron estrategias para la semifinal y final de la difícil prueba de los 400 metros.

Tranquila

Marileidy hizo en su primera prueba ayer 49.85.

La velocista criolla llegó en el primer puesto muy relajada.

La bareiní Naser, quien también llegó en su grupo en el primer lugar, paró el reloj en 49:13, pero eso podría responder a una estrategia del entrenador Rubio.