Marileidy Paulino reconoce “no quería saber de atletismo”

Santo Domingo.- La velocista dominicana Marileidy Paulino, ganadora de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, reconoció que al iniciarse en los deportes no quería saber de atletismo por el rechazo a correr.

“Yo inicié casi a los 20 años, me inicié tarde, pero me iba más al balonmano que al atletismo. Yo no quería saber de atletismo porque a nadie le gusta correr, en ese entonces ahora no”, respondió la joven durante una entrevista con su compatriota Francisca, para el programa Despierta América, de la cadena Univisión.

Marileidy Paulino junto a Francisca

Paulino, de 27 años de edad, aseguró sentirse muchas veces discriminada por sus escasos recursos frente a otras personas que podían tener más que ella.

“Por eso yo nunca he minimizado a nadie, sin importar quien esté”, dijo al recordar que recientemente en París, la gimnasta estadounidense Simone Biles le negó una foto a ella y otro grupo de atletas.

“Yo siempre he dicho que no es bueno negarle una foto a una persona, en París ahora, creo que la atleta Simone Biles me negó una foto a mí y a un grupo, cuando eso yo no había ganado la medalla y por dentro de mí yo me dije no te apure que yo voy a coger la mía. Eso fue antes de la carrera”, dijo entre risas.

La apodada “gacela dominicana” dijo creer en la declaración de la palabra y por eso siempre escribe sus deseos antes de sus competencias.

“Juegos Olímpicos, Marileidy Paulino 400 metros campeona olímpica con Dios delante”, escribió la dominicana el 20.05.2024 en su teléfono a las 11: 32 de la mañana mientras viajaba para la competencia.

Durante la conversación, Marileidy citó las carencias y vicisitudes que experimentó durante su preparación deportiva y de cómo su convicción no la dejó renunciar a su sueño.

Abogó por mejores condiciones de las instalaciones deportivas en el país para los atletas dominicanos y sus entrenamientos.

También criticó que, las autoridades dominicanos fijen sus ojos en los atletas después que éstos obtienen algún reconocimiento, no antes.

Al ser cuestionada sobre su estado amoroso, la joven atleta dijo que «Yo no estoy para el amor, yo estoy para el éxito y salir adelante».