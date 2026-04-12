Mario Díaz frena alzas de pasajes sin acuerdo: ¿aguantará el sector transporte?

Santo Domingo.- El abogado y dirigente sindical del transporte, Mario Díaz, advirtió este domingo que ningún operador de rutas de pasajeros o de carga está autorizado a aplicar aumentos en los pasajes o tarifas sin que antes se produzca un consenso con el Gobierno.

El dirigente fue enfático en señalar que ninguna organización, empresa o representante del sector puede disponer, sugerir o ejecutar ajustes en los precios del transporte sin la realización previa de una reunión de alto nivel entre las autoridades y el liderazgo del sector.

Mario Diaz

Díaz reconoció que el contexto internacional está marcado por una crisis compleja que impacta directamente los costos operativos de todos los sectores, incluido el transporte. No obstante, sostuvo que ante este escenario deben prevalecer la prudencia y la coordinación institucional, evitando decisiones unilaterales o improvisadas.

En ese sentido, advirtió que cualquier actor que desacate esta directriz y adopte medidas por cuenta propia será sancionado, con el objetivo de preservar el orden, la estabilidad del servicio y la protección de los usuarios.

El dirigente también valoró como positiva la iniciativa del Gobierno de sostener encuentros con sectores empresariales, productivos, sociales y políticos, y expresó su expectativa de que en los próximos días el presidente Luis Abinader convoque formalmente al sector transporte a una reunión de trabajo.

Indicó que ese espacio permitiría exponer las dificultades que enfrentan los transportistas y definir, de manera conjunta, soluciones viables ante los desafíos derivados de la actual crisis global.

Díaz aseguró que el sector transporte ha actuado con responsabilidad, disciplina y sentido de nación, evitando decisiones que puedan afectar a la población, y reiteró su disposición al diálogo con las autoridades para garantizar la sostenibilidad del servicio y la estabilidad social.