Mariotti cree Medina mantendrá su palabra tal y como fue informada el 27 de mayo

Santo Domingo,- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana reveló que Danilo Medina no ha variado en su decisión de no seguir en la presidencia de esa organización, más allá de concluido el X Congreso Reinaldo Pared Pérez en el cual se escogerán las nuevas autoridades partidaria.

Charlie Mariotti dijo que, luego de la reunión del Comité Político del Pasado 27 de mayo donde acordaron adelantar dicho Congreso y que tanto él como el exmandatario no continuarían al frente de la presidencia y la secretaría general, y ambos mantienen invariable esa decisión.

Mariotti señaló que, después de ese encuentro, ha conversado dos o tres veces con Medina Sánchez, y éste la dicho que mantiene su decisión de no optar nuevamente por la presidencia del PLD.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto dirigente del partido opositor reconoció que mucha gente pensó que Danilo comunicaría esa decisión en la Plenaria del X Congreso que se llevó a cabo el pasado domingo, pero no lo hizo.

Recordó que Medina es un político terminado, de mecha larga, como el mismo se define, y no cree que un hombre que fue presidente de la República, que acumuló y tuvo todo el poder, vaya a coger presión, porque ese no es su estilo, y todo el mundo lo conoce.

“Él no ha variado, lo hemos conversado, y lo puedo decir, dos o tres veces, y él mantiene su decisión, mucha gente se quedó esperando que el espacio y el tiempo escogido fuese el de la Plenaria del X Congreso, pero no lo hizo, es un político terminado, de mecha larga como el mismo se define, y no creo que un hombre que fue presidente de la República que acumuló y tuvo todo el poder, coja mucha presión”, reiteró el exsenador de Monte Plata.

Charlie dijo que en lo que concierne a él como actual secretario general del partido morado, ratificó su posición en la apertura del Congreso.

“El secretario general ratificó su posición en la apertura del Congreso, y mis palabras fueron claras, categóricas, no sujetas a ningún tipo de interpretación, de exégesis, ni de traducción, lo mismo que dijimos después de la reunión del Comité Político, lo reiteramos el domingo 7 del presente mes”, precisó.

Insistió que, con respecto al expresidente Danilo Medina, “creo y estoy convencido de que el va a mantener su palabra”.

“Ahora, al margen de que el presidente Medina mantenga su palabra, o no, hay una discusión bizantina, sin ningún tipo de sentido, porque, quién duda que el líder mayor del PLD es Danilo, con o sin presidencia, y el que lo dude no vive en la República Dominicana”, aclaró Mariotti.

Precisó que quien tiene esa duda no es un peledeista que está dentro de la vida de la organización, y de la sociedad dominicana, porque con o sin presidencia Danilo es el líder del PLD. “es quien nos cohesiona y tiene mayor autoridad”.

Mariotti Criticó que miembros del Comité Político y el Comité Central hayan convocado una rueda de prensa para respaldar a Medina en su decisión de no seguir en la presidencia del PLD, cuando los espacios del Congresos están abiertos para externar esas inquietudes.

Igual tildó como típico de los regímenes presidencialistas el que otro grupo de miembros del Comité Central se dedicara a recoger firmas para pedirle a Danilo que se mantenga en el mayor cargo del partido, atribuyó ese comportamiento a que este es un país presidencialista, donde el presidente es una especie de semidios.

Dice PLD deberá tomar decisiones sobre tema de corrupción involucran algunos de sus miembros

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana es de opinión que en algún momento esa organización política deberá fijar una posición con respecto al tema de la corrupción, sobre todo en aquellos casos que funcionarios del pasado gobierno enfrentan graves acusaciones por parte del Ministerio Público.

No obstante, Charlie Mariotti reivindicó la honestidad de más del 99% de los peledeistas, miles de los cuales están pasando trabajo en la actualidad.

“No ha dejado de ser para nosotros un clavo en el zapato, ahora, yo particularmente siempre he planteado que es un tema por el cual debe responder cada uno, ante la justicia debe responder el que, supuestamente, cometió el ilícito, y los que son compañeros del PLD que están en procesos judiciales, cuando se materialice una sentencia que adquiera el carácter de cosa irrevocablemente juzgada, el partido tendrá que tomar decisiones”, sostuvo el dirigente opositor.

El secretario general del partido morado insistió que, “yo reivindico la honestidad del 99% de los peledeistas, hay miles de compañeros pasando trabajo, hoy en día, entonces, no nos perdamos, guardando la diferencia de Lula y Brasil, guardando la distancia, con lo que pasa aquí, el actual presidente sudamericano fue a la cárcel, soportó todo y salió de la prisión a la presidencia de ese país”.

“Todos sabemos que aquí se ha verificado un afán sistemático para destruir al PLD, Brasil y otros países nos dicen lo que es la judicialización de la política, eso no es fortuito, el gobierno dijo para relegirnos en el 2024 hay que destruir la principal fuerza política del país, y para ello usaron el tema de la corrupción”, recordó.

Sin embargo, el alto dirigente opositor recalcó que, “el PLD en su momento, a lo mejor hemos perdido tiempo, a lo mejor debimos haberlo hecho ya, pero en su momento tendremos que decir con franqueza, y con muchas responsabilidad, esto es lo que hay, pero reitero, el 99% de los peledeistas no le debe nada a la justicia dominicana”.