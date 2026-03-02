Maroon 5 se presentará en Altos de Chavón el 1 de mayo

La banda estadounidense Maroon 5 regresará a la República Dominicana con un concierto el viernes 1 de mayo de 2026 en Altos de Chavón, ubicado dentro del complejo turístico Casa de Campo, en La Romana.

El espectáculo, que forma parte de la agenda internacional del grupo, promete una noche cargada de éxitos, energía y momentos memorables para el público dominicano bajo la producción de SD Concerts.

La agrupación, liderada por Adam Levine, interpretará algunos de los temas que han marcado a varias generaciones, entre ellos This Love, She Will Be Loved, Sugar, Memories y Moves Like Jagger.

Venta de boletas

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma tuboleta.com.do en dos etapas: el martes 3 de marzo se habilitará para el Fan Club mientras que la venta general estará disponible el viernes 6 de marzo.

Puedes leer: Maroon 5 es pura adrenalina en escena

Un regreso esperado

Esta presentación marcará el segundo concierto oficial de la banda en territorio dominicano. Su primera actuación fue en 2010 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.