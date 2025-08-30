Yailin La Más Viral lleva toda su energía este sábado a la Gran Arena del Cibao

Santiago de los Caballeros. – La ciudad corazón se prepara para una de las noches más memorables del año: Yailin La Más Viral llega este sábado a la Gran Arena del Cibao, en lo que promete ser un concierto cargado de música, energía y puro flow dominicano.

La artista urbana, que ha sabido ganarse titulares dentro y fuera del país, pisa el escenario santiaguero en un show de producción de gran formato, bajo la dirección creativa de Melissa Castillo y Wander Aquino, con el respaldo de la productora Los 4 Fantásticos.

Yailin una de las figuras más seguidas

El espectáculo contará con bailarines, invitados sorpresa y un repertorio que combina sus éxitos virales con nuevas propuestas.

Desde hace días, la expectativa se ha sentido en las calles y las redes, donde ya suenan los temas que han convertido a Yailin en una de las figuras más seguidas del movimiento urbano.

Su ascenso ha sido respaldado por logros recientes: dos premios en los HEAT Latin Awards, presentaciones sold out en el United Palace de Nueva York (siendo la primera artista urbana femenina dominicana en lograrlo) y millones de reproducciones con éxitos como “Bing Bong” y “Todos mienten”.

Con un montaje que promete luces, pantallas y un sonido de primera, la noche será un encuentro de la artista con su público del norte, conocido por ser de los más efusivos y entregados en cada presentación.

La Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira, con capacidad para más de 6,600 personas y reconocida por su sistema acústico de nivel internacional, volverá a vibrar con una artista que llega dispuesta a dejar su huella en escena y demostrar que su éxito no es casualidad.

Las boletas están disponibles en Todotickets.do y en la boletería de la Gran Arena del Cibao.