Marranzini aclara el déficit de las EDE y el impacto del subsidio

Por medio de una aclaración sobre la facturación, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, ha salido al paso a los reiterados cuestionamientos al déficit con que operan las comercializadoras de electricidad.

Marranzini precisó que cuando se menciona el déficit de las Ede, que rondaría entre los 1,500 y los 1,600 millones de dólares, hay que descontar unos 900 millones que corresponden al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica.

Es un aporte que ahora el usuario puede visualizar en la factura que recibe. Así sabe cuánto tendría que pagar por el consumo de electricidad sin el subsidio del Gobierno. El déficit con que operan las distribuidoras podrá discutirse.

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Pero la aclaración que hace Marranzini, en medio de frecuentes apagones, es importante para edificar a los usuarios, aunque solo se trate de transparencia y no de mejoría.