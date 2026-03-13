Hallazgo de fósil marino gigante en Marruecos arroja luz sobre la era de los dinosaurios

Marruecos.- El hallazgo en Marruecos de un fósil gigante de mosasaurio, un reptil marino prehistórico que vivió hace unos 66 millones de años, puede arrojar luz sobre la diversidad marina previa a la extinción de los dinosaurios, según los investigadores.

Descubrimiento en Marruecos

El fósil fue encontrado por un equipo internacional de investigadores en los depósitos fosfatados de Sidi Chennane, provincia de Khouribga, en la región central de Marruecos, y ha sido identificado como Pluridens imelaki, una nueva especie de mosasaurio gigante.

El ejemplar podría haber alcanzado unos 9 metros de longitud, según las estimaciones basadas en su cráneo.

Descubrimiento en Marruecos

Pluridens imelaki representa uno de los mosasaurios más grandes conocidos hasta ahora y su rareza sugiere que podía ser un taxón migratorio o poco frecuente en su ecosistema”, según el estudio recientemente publicado en la revista Diversity.

Raridad y Migración

De acuerdo con los investigadores Nicholas R. Longrich y Nour-Eddine Jalil, se trata de una especie muy rara y solo se ha recuperado un ejemplar entre los de fósiles estudiados en la zona de Sidi Chennane, reconocida por la abundancia de restos marinos del periodo Cretácico.

Pluridens imelaki representa uno de los mosasaurios más grandes conocidos hasta ahora y su rareza sugiere que podía ser un taxón migratorio o poco frecuente en su ecosistema”, agregan los expertos.

Características del mosasaurio

Los mosasaurios fueron predadores marinos de gran tamaño y este hallazgo revela que algunas especies tenían mandíbulas más finas y dientes adaptados a presas pequeñas, una variación importante antes de la extinción de los dinosaurios.

Importancia del Hallazgo

El fósil se encuentra en el Museo de Historia Natural de Marrakech y los investigadores confían en que su estudio arrojará luz sobre la evolución de la fauna marina prehistórica.

Marruecos es un país del norte de África situado entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Limita con Argelia al este y con el territorio del Sáhara Occidental al sur. Su posición geográfica lo ha convertido durante siglos en un puente cultural entre África, Europa y el mundo árabe.

Datos básicos

Capital: Rabat

Rabat Ciudad más poblada: Casablanca

Casablanca Idioma oficial: árabe y amazigh (bereber)

árabe y amazigh (bereber) Moneda: dirham marroquí

dirham marroquí Sistema político: monarquía constitucional

monarquía constitucional Rey actual: Mohammed VI

Geografía

El país tiene una gran diversidad de paisajes:

Las montañas del Atlas , que atraviesan gran parte del territorio.

, que atraviesan gran parte del territorio. El desierto del Sahara , con grandes dunas y oasis.

, con grandes dunas y oasis. Ciudades históricas y medinas medievales.

Cultura e historia

Marruecos tiene una historia marcada por civilizaciones bereberes, árabes y europeas. Fue un importante centro comercial y cultural durante la Edad Media. Muchas ciudades conservan medinas antiguas declaradas patrimonio cultural.

Algunos lugares famosos son: