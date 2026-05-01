Santo Domingo. – La Dirección General de Migración (DGM) deportó 27,540 extranjeros en condición migratoria irregular durante abril de 2026, como parte de los operativos de interdicción ejecutados a nivel nacional en cumplimiento de la normativa vigente.

Según un comunicado de Migración, estas acciones elevan a 126,790 el total de deportaciones realizadas entre enero y abril de este año, según los registros oficiales de la institución.

Precisa que durante el período acumulado, 40,357 extranjeros fueron procesados en Dajabón, 37,196 en Haina, 20,415 en Elías Piña, 14,919 en Jimaní, 7,322 en Pedernales y 6,581 en Santiago, en centros migratorios y puntos de control fronterizo.

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En los operativos de abril, los Agentes de Reacción Rápida (ARR) detuvieron a 19,920 personas, mientras que otras fueron entregadas por organismos de seguridad, incluyendo el Ejército con 4,922, el CESFRONT con 2,183 y la Policía Nacional con 517.

Interdicciones y control

En la jornada del jueves 30 de abril, la entidad reportó la detención de 954 indocumentados y la deportación de 953, en acciones donde los agentes de Migración realizaron el 75.5 % de las aprehensiones, equivalentes a 721 casos.

Dijo que ese día, por Elías Piña fueron retornadas 462 personas, lo que representa el 48.5 % de las deportaciones; por Dajabón salieron 199, por Jimaní 185 y por Pedernales 107. En el Gran Santo Domingo se registraron 117 detenciones en sectores como Los Minas, Villa Mella, Arroyo Hondo y Herrera.

A nivel nacional, se reportaron 50 interdicciones en Puerto Plata, 39 en Espaillat, 25 en Santiago y 66 en el bloque La Vega, Duarte y Bonao. En la zona sur, Elías Piña registró 89 detenidos, San Juan 61 y Pedernales 107; mientras que Barahona sumó 30 casos, Bahoruco 10 y Azua, Peravia y San José de Ocoa 27.

En el noroeste, Mao y Santiago Rodríguez acumularon 44 detenciones, y en el este, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís registraron 41, mientras que Hato Mayor y El Seibo reportaron 15.

Operativos a nivel nacional

Migración reiteró que estos operativos forman parte de su estrategia para fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.