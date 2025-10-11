Estudio de Unicef revela que más del 76 % de las jóvenes ha padecido violencia. / Fuente externa

Santo Domingo.-Una cifra que estremece, el 52.2 % de las adolescentes dominicanas entre 15 y 17 años ha sido víctima de violencia sexual, mientras que el 45 % ha sufrido agresiones físicas o psicológicas, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según el estudio, en total, más del 76 % de las jóvenes ha padecido algún tipo de violencia, que alerta sobre la gravedad del problema y la urgencia de políticas efectivas de protección.

El organismo advierte que la violencia contra niñas y adolescentes continúa siendo una realidad silenciada en muchos hogares y comunidades del país, al conmemorar ayer, el Día Internacional de la Niña.

Unicef llama a reconocer, proteger y fortalecer el liderazgo de las niñas en República Dominicana, subrayando la urgencia de garantizar su bienestar emocional y su derecho a crecer libres de violencia y discriminación.

Bajo el lema global “La niña que soy, el cambio que lidero”, la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria, reafirmó el compromiso de la organización con los derechos de las niñas y adolescentes, especialmente en contextos marcados por desigualdad de género y violencia estructural.

“Las niñas tienen derecho a crecer sin miedo, a estudiar sin violencia y a soñar sin límites. Escuchar su voz y acompañar su liderazgo es esencial para construir un futuro más justo y resiliente”, expresó Sanabria.

Violencia y desigualdad

Señala que, aunque las niñas dominicanas presentan mayores tasas de asistencia y finalización escolar que los niños, enfrentan múltiples barreras estructurales que afectan su desarrollo integral y su salud mental.

Entre ellas se destacan los embarazos adolescentes, las uniones tempranas, la sobrecarga de tareas domésticas no remuneradas y los altos niveles de violencia física, emocional y sexual.

De acuerdo con el informe de Unicef sobre el Estado de la Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en República Dominicana:

Estas cifras revelan una realidad alarmante y normalizada, donde la violencia no solo impacta el presente de las niñas, sino también sus oportunidades de futuro y su estabilidad emocional.

“Cada niña enfrenta una doble carga: la de sobrevivir a la violencia y la de demostrar constantemente su valor. Su integridad física y emocional, y su liderazgo, van de la mano”, agregó Sanabria.

Abuso sexual. / Infografía

Unicef insta a las autoridades, comunidades y familias a crear entornos seguros, empáticos y participativos donde las niñas puedan expresarse libremente, tomar decisiones sobre sus vidas y ejercer roles de liderazgo desde temprana edad.

La organización también hace un llamado a invertir en servicios de salud mental sensibles a las necesidades de niñas y adolescentes, y fortalecer políticas públicas que combatan la violencia de género en todas sus formas.

“Invertir en las niñas es apostar por un país más equitativo, resiliente y próspero. Ellas no solo son el futuro, también son el presente del cambio social que necesitamos”, concluyó Sanabria, representante de Unicef en República Dominicana.

Un apunte

Autoridades reaccionan

Aunque las autoridades dominicanas reconocen el problema, aseguran que se están tomando medidas contundentes para erradicar de raíz la violencia infantil, sexual y psicológica contra las adolescentes.

Advierten que no desmayarán hasta lograr el objetivo ejecutando políticas públicas en beneficios de las menores de edad.