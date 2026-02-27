El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que su Gobierno mantiene una lucha firme contra la violencia de género mediante la transformación de patrones culturales y el impulso de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Al pronunciar su discurso ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento del mandato constitucional, el mandatario subrayó que la igualdad de género “no es una concesión ideológica, sino un deber moral del Estado democrático”.

En ese sentido, explicó que durante el último año se fortalecieron los servicios de atención integral en todo el territorio nacional, brindando cerca de 100 mil asistencias a mujeres en situación de violencia. De ese total, más de 67 mil correspondieron a asesorías legales y 24 mil a atenciones psicológicas especializadas.

Puede leer: República Dominicana amplía cobertura educativa: 350,000 estudiantes en segundo ciclo y 861,000 en secundaria

La Línea de Emergencia *212 intervino en 7,079 casos, ofreciendo respuesta oportuna a mujeres en riesgo. Asimismo, a través de las Casas de Acogida se protegió de manera inmediata a 1,210 personas, entre mujeres, niñas, niños y adolescentes, mientras que 84 víctimas de trata recibieron atención en el refugio especializado.

El presidente destacó que los procesos judiciales derivados de estas acciones permitieron obtener 1,568 sentencias favorables —entre preliminares y definitivas— en favor de mujeres víctimas de violencia.

En cuanto al acompañamiento social, señaló que a las familias afectadas por feminicidios se les brindaron 4,888 atenciones sociales, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Además, 632 nuevas familias fueron incorporadas al Programa de Reparación Económica.

Como parte de las medidas estructurales adoptadas, el Gobierno puso en funcionamiento la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, una institución única en su categoría, con capacidad para 250 estudiantes presenciales y modalidad virtual. Solo en 2025, esta entidad capacitó a 7,292 personas en derechos humanos, liderazgo femenino y formulación de políticas públicas.

En el ámbito de la autonomía económica, el mandatario resaltó que 6,361 mujeres recibieron formación técnico-laboral en coordinación con el INFOTEP, incluyendo capacitación en oficios no tradicionales como electricidad y mecánica. También se desarrollaron 3,075 jornadas de educación financiera y emprendimiento.

De igual modo, 245 mujeres fueron capacitadas para convertirse en proveedoras del Estado, ampliando sus oportunidades en el mercado público, y se entregaron 110 Bonos Mujer para facilitar el acceso a una vivienda digna.

En materia de salud integral, el Gobierno impactó a 9,912 adolescentes con programas de prevención de embarazos y uniones tempranas. Además, se capacitó al personal médico en la prevención de la violencia obstétrica y se realizaron jornadas comunitarias enfocadas en la prevención del cáncer y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

El presidente sostuvo que estos esfuerzos se reflejan en indicadores concretos. Por primera vez, la tasa de ocupación laboral femenina supera el 50 %, mientras que el desempleo de las mujeres registró una de sus reducciones más significativas. Asimismo, las mujeres representan más del 53 % de la población ocupada en las zonas francas del país.

Destacó también que los embarazos en adolescentes se encuentran en sus niveles más bajos en décadas y que los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza disminuyeron de 20.1 % a 18.6 %.

“Hoy la mujer dominicana tiene más oportunidades, mayor protección y más esperanza que nunca”, concluyó el mandatario, al reafirmar el compromiso de su gestión con la igualdad, la dignidad y el desarrollo integral de las mujeres en la República Dominicana.