Más que salud

Cuando el conocimiento se combina con la voluntad, los resultados suelen ser saludables. Pero cuando se trata de salud, la trascendencia adquiere otra dimensión. Eso es lo que representa el reciente acuerdo suscrito por el Consulado Dominicano en Nueva York con la Amara Medical University (AMU) y la Universidad Nacional Evangélica (UNEV). No se trata de un simple documento, ni de un trámite burocrático. Es, en realidad, un acto de visión, de compromiso y de esperanza.

En un contexto donde los gremios de enfermería claman por plazas para que sus profesionales puedan ejercer, este convenio abre una puerta concreta: no solo a empleos, sino a una experiencia de crecimiento humano y profesional. Los participantes no se verán como simples aplicantes a un puesto; estarán insertándose en un programa de formación continua donde las horas de capacitación y práctica clínica serán remuneradas. Es decir, aprender y trabajar a la vez.

Y ese detalle, aunque técnico, tiene un profundo valor social: reconoce la dignidad del tiempo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes deciden servir a través de la enfermería. Según las estimaciones, los profesionales podrían alcanzar salarios de hasta 2,000 dólares semanales una vez superada la primera etapa. Pero más allá de las cifras, está la posibilidad de transformar vidas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Cada enfermera y enfermero dominicano que logre insertarse en el sistema de salud estadounidense no solo estará garantizando bienestar a su familia, sino también contribuyendo a salvar vidas en un país con un déficit crítico de personal sanitario.

Este acuerdo, impulsado por el cónsul Jesús Antonio Vásquez Martínez, no solo responde a la escasez de enfermería en Nueva York. Representa también un gesto de responsabilidad con nuestra diáspora. El consulado ha escuchado el clamor de la comunidad y lo ha traducido en soluciones tangibles: pasantías, preparación en inglés, becas, prácticas clínicas y una ventanilla de salud consular que orientará a quienes deseen dar este paso.

Además, al incluir programas culturales, de investigación y de telemedicina, el convenio proyecta algo aún mayor: fortalecer la identidad dominicana en el exterior y hacer que la salud se convierta en una herramienta de cohesión social.

La verdadera dimensión de este hecho no se mide únicamente en plazas laborales ni en cifras de inversión. Se mide en dignidad. En la posibilidad de que cientos de profesionales que hoy encuentran barreras en su propio país puedan levantar la cabeza y demostrar, en escenarios internacionales, la calidad de la formación y la vocación de servicio que los distingue. Este acuerdo es más que salud. Es un pacto con la esperanza, con la movilidad social y con el futuro.

Por: Elvis Lima

Limafueraderecord@gmail.co