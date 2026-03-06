Santo Domingo. – Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para artistas emergentes y fortalecer la escena cultural del país, surge Más Que Tributo RD, un proyecto que busca visibilizar el talento dominicano y crear espacios donde músicos y creadores puedan proyectarse ante el público.

La iniciativa nace a partir de la inquietud de Caddy Hernández, quien junto a un equipo integrado por Hafed Suero, Carolina Pineda, Fauto de la Rosa, Bernarda Vargas y Alejandro José, decidió convertir una preocupación compartida en una propuesta concreta de apoyo al desarrollo artístico nacional.

El proyecto surge en respuesta a una realidad que afecta a muchos creadores en el país: la dificultad de encontrar escenarios y plataformas que les permitan mostrar su talento.

Frente a este panorama, el equipo de Más Que Tributo RD se plantea servir como un puente entre los artistas y el público, impulsando nuevas oportunidades dentro de la industria cultural.

La propuesta también está vinculada a la producción de eventos culturales, educativos y de entretenimiento que celebren la música y rindan homenaje a grandes figuras que han marcado generaciones, al tiempo que presentan nuevas voces de la escena artística dominicana.

Además de los espectáculos, el proyecto contempla desarrollar espacios de formación y crecimiento creativo, mediante actividades educativas donde los participantes puedan aprender música, tocar instrumentos y desarrollar habilidades en disciplinas como artes plásticas, fotografía y producción cultural.

Sin embargo, como ocurre con muchas iniciativas culturales independientes, el proyecto enfrenta desafíos importantes.

Actualmente no cuenta con apoyo institucional ni financiamiento estatal, lo que limita la expansión de sus actividades y la posibilidad de ofrecer más oportunidades a los artistas.

A pesar de estas dificultades, el equipo asegura que continuará trabajando con determinación para consolidar la iniciativa y fortalecer la presencia del talento dominicano en distintos escenarios culturales.

Más que una propuesta artística, Más Que Tributo RD busca convertirse en un espacio de encuentro entre la tradición musical y las nuevas generaciones de creadores, promoviendo la cultura dominicana y generando oportunidades para quienes desean desarrollarse profesionalmente en el arte.